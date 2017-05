IWF warnt vor negativen Brexit-Folgen für Irland

Dublin (Reuters) - Der britische EU-Austritt wird nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) schwere Folgen für Irland mit sich bringen.

Zumindest mittelfristig seien die Auswirkungen wohl negativ und weitreichend, erklärte die Organisation am Freitag in ihrem Jahresbericht zum Zustand der irischen Wirtschaft. Betroffen seien traditionelle Branchen, die eng mit dem Nachbarland verwoben seien. Gerade außerhalb großer Städte könnte es Auswirkungen auf die Beschäftigung geben.

Irland und Großbritannien haben traditionell sehr enge Beziehungen. Zudem verfügt Irland über die einzige Landgrenze mit dem Königreich. In den vergangenen drei Jahren wuchs die irische Wirtschaft so stark wie kein anderer EU-Staat. Dies ist allerdings in Gefahr, weil die britische Premierministerin Theresa May einen harten Schnitt mit der EU anstrebt und auch bereit ist, auf den Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu verzichten.