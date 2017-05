IWF warnt vor schnellen Zinserhöhungen in Europa - Magazin

BERLIN (Dow Jones)--Trotz zuletzt deutlich gestiegener Inflationsraten warnt der Internationale Währungsfonds (IWF) vor einer baldigen Zinswende in Europa. In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Focus sagte IWF-Finanzmarktchef Tobias Adrian: "Wir sind noch etwas entfernt von einer nachhaltigen Kehrtwende im Inflationsverlauf." Der IWF erwarte, dass sich die ausgewiesene Inflationsrate im Euroraum ab Mai wieder abschwächen und "deutlich unter dem Zielwert der EZB von unter, aber nahe zwei Prozent bleiben wird". Außerdem sei die Kerninflationsrate mit ungefähr 1,2 Prozent "immer noch sehr niedrig", sagte Adrian gegenüber Focus: "Wir sehen derzeit noch keine Notwendigkeit, die Zinsen anzuheben."

May 27, 2017 01:00 ET (05:00 GMT)

