Jamaika-Bündnis steht - Parteien in Kiel einig

Kiel (Reuters) - In Schleswig-Holstein haben sich CDU, FDP und Grüne wenige Wochen nach der Wahl auf die Bildung einer Jamaika-Koalition verständigt.

Es gebe keine Streitpunkte mehr, sagte CDU-Verhandlungsführer Daniel Günther am Mittwoch in Kiel. Es sei gelungen, aus den Schnittmengen der verschiedenen Politikansätze ein echtes gemeinsames Projekt zu entwickeln. Der Koalitionsvertrag, der zurzeit noch redaktionell überarbeitet werde, zeige auf, wie Ökologie und Ökonomie miteinander verbunden werden könnten. Digitalisierung und Infrastruktur stünden im Mittelpunkt. Die Investitionen sollten um 500 Millionen Euro erhöht werden.

Günther sagte, die durchaus schwierigen Verhandlungen hätten auf Augenhöhe und in einer guten Atmosphäre stattgefunden. Von den 500 Millionen Euro zusätzlich sollten 120 Millionen Euro in Straßen fließen und 50 Millionen in die digitale Infrastruktur. In der Bildungspolitik habe man sich unter anderem darauf verständigt, ab dem Schuljahr 2019/20 zum Abitur nach neun Jahren Gymnasium zurückzukehren. Im Bereich der Sicherheit sollten bei der Polizei bis zum Jahr 2023 500 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Beschlossen worden sei auch, die Energiewende erfolgreich umzusetzen.

Die CDU soll mit Günther den Ministerpräsidenten stellen und somit die Staatskanzlei übernehmen. Zudem erhält die CDU das Innen-, das Justiz sowie das Bildungs- und Wissenschaftsministerium. Die Grünen erhalten das Finanzministerium sowie das Ressort für Energie, Umwelt und Landwirtschaft, das um den Bereich Digitalisierung ergänzt wird. Die FDP übernimmt das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, das um die Zuständigkeit für die berufliche Bildung erweitert wird, sowie das Ressort für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familien und Senioren.

Grünen-Verhandlungsführerin Monika Heinold sagte, sie könne guten Gewissens mit dem Vertragswerk durch das Land reisen und den Grünen-Mitgliedern empfehlen, die Vereinbarung anzunehmen. Der Vertrag sei inhaltlich ausgewogen, die Grünen fänden sich als gleichberechtigte Partner wieder. FDP-Landeschef Heiner Garg sagte, es finde sich die DNA aller drei Parteien in dem Koalitionsvertrag. Auch die Gremien von CDU und Liberalen müssen noch zustimmen. Die Unterzeichnung des Vertrags ist für den 27. Juni geplant.

CDU, FDP und Grüne kommen auf 44 der 73 Sitze. Die bisherige Landesregierung wurde von der SPD geführt, die mit Grünen und der Dänenpartei SSW zusammenarbeitete. Bei der Wahl am 7. Mai kam das Bündnis unter Ministerpräsident Torsten Albig nicht mehr auf genügend Sitze.