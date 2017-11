CDU-Politiker sehen Einigungschancen bei Jamaika-Sondierung

Berlin (Reuters) - Kurz vor der Fortsetzung der Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition auf Spitzenebene sehen führende CDU-Politiker Chancen auf eine Einigung.

"Wir haben aber schon noch ein paar schwere Brocken,... die noch nicht entschieden sind", sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder am Dienstag im ARD-Morgenmagazin und nannte als Beispiel Familiennachzug und Klimaschutz. Doch mit gutem Willen könne eine Einigung gelingen, sagte Kauder. "Wir wollen diese Woche zu einem Ergebnis kommen", erklärte CDU-Generalsekretär Peter Tauber in einer von seiner Partei verbreiteten Video-Botschaft. "Man merkt deutliche Fortschritte. Es gibt Kompromissbereitschaft auf allen Seiten."

Kauder beharrte allerdings darauf, dass der Familiennachzug für Flüchtlinge ausgesetzt bleiben soll. "Für die subsidiär Geschützten haben wir den Familiennachzug ausgesetzt, und da ist die Union der Meinung, das soll auch so bleiben." Die Union wolle den Familiennachzug auf diejenigen beschränkt halten, die einen Rechtsanspruch darauf hätten.

Der Streitpunkt Migrations- und Asylpolitik ist eines der Themen, das am Dienstag beraten werden soll. Auf der Agenda stehen zudem die Themen Arbeit, Rente und Gesundheit, Wirtschaft und Verkehr, Außen-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik und Landwirtschaft. CDU-Generalsekretär Tauber sagte, in der neuen Sondierungsrunde werde es um Kompromisse gehen. Es sei nötig, dass geklärt werde, was geklärt werden müsse, "damit alle Parteien auch Koalitionsverhandlungen zustimmen können".

CDU, CSU, FDP und Grüne beraten derzeit auf Chefebene. Die sechs Parteivorsitzenden und Verhandlungsführer tagen nacheinander zu einzelnen Themen. Ein Abschluss der Sondierung ist für die Nacht von Donnerstag auf Freitag vorgesehen. Bei einer Verständigung entscheiden die Parteigremien in den darauffolgenden Tagen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen.

BERICHT: EINIGUNG BEI GANZTAGSBETREUUNG

Wie die "Rheinische Post" berichtete, einigten sich die Unterhändler auf einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Dieses Ziel hätten CDU, CSU, FDP und Grüne bei ihren Beratungen über die Familienpolitik grundsätzlich festgehalten, berichtete die Zeitung unter Berufung auf das Familien-Papier der Unterhändler. Uneinig seien sie sich aber noch bei der Umsetzung.

Die CDU arbeite ähnlich wie FDP und Grüne daran, die Kernforderungen ihrer Wahlprogramme umzusetzen, sagte Kauder der "Passauer Neuen Presse". Dazu gehöre die Stärkung der Sicherheitsbehörden und eine höhere Förderung von Familien. Zudem müsse die Wirtschaft stark bleiben, um den Umstieg in die Digitalisierung zu schaffen und das Ziel der Vollbeschäftigung zu erreichen. Dabei müsse auch an den sozialen Ausgleich gedacht werden.

Die heiße Phase der Kompromisssuche hatte am Montag begonnen. Einige Streitpunkte seien ausgeräumt worden, sagte CSU-Chef Horst Seehofer am Montagabend. Den Ausbau des Internets wollen die Jamaika-Sondierer zunächst durch die Einnahmen aus der Versteigerung neuer Mobilfunkfrequenzen finanzieren, wie aus dem Reuters vorliegenden Papier hervorgeht. Im Streit über die Klimaziele haben Union und FDP den Grünen angeboten, den Strom aus Kohlekraftwerken im Rahmen einer Leistung von bis zu fünf Gigawatt herunterzufahren. Das reicht den Grünen aber nicht.