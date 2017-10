Jamaika-Sondierer gehen die größten Streitpunkte an

Berlin (Reuters) - Die Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition gehen in ihre erste entscheidende Phase.

In der Verhandlungsrunde am Donnerstag, die am Morgen in Berlin begann, versuchen CDU, CSU, FDP und Grüne auszuloten, ob sie bei den größten Streitpunkten Migration, Klimaschutz und Energiepolitik eine gemeinsame Linien finden können. Vor Beginn der ganztägigen Gespräche markierten die Unterhändler noch einmal ihre unterschiedlichen Positionen. So kündigte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) harten Widerstand der Union gegen die Energie- und Klimapolitik der Grünen an und drohte mit einem Scheitern der Verhandlungen. Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki beklagte einen Mangel an Vertrauen zwischen den Verhandlern.

In der ersten inhaltlichen Sondierungsrunde hatten sich die Unterhändler Anfang der Woche auf Grundzüge einer gemeinsamen Haushalts- und Finanzpolitik verständigt. Dazu zählt das Ziel, in der neuen Legislaturperiode weiter ohne zusätzliche Schulden auszukommen. Über die Interpretation kam es dann im Nachhinein aber zum Streit. Kubicki kritisierte mit Blick auf die Grünen: "Es fehlt hier ein Grundvertrauen zwischen den Verhandlern". Dazu merkte Grünen-Chef Cem Özdemir an: "Was nicht geht ist, dass man sich auf gemeinsame Papiere als Arbeitsgrundlage verständigt und dann einzelne Teilnehmer die doch sehr mutwillig in ihrem Sinne interpretieren und so tun, als ob da Dinge drinstehen, die da nicht drinstehen.".

CSU DEMONSTRIERT IM VORFELD HÄRTE

Weiterer Streit ist beim Thema Einwanderung vorprogrammiert. Für die CSU, die sich mit ihrem Plädoyer für eine Obergrenze beim Flüchtlingszuzug monatelang mit ihrer Schwesterpartei CDU gestritten hat, ist dies "das Thema schlechthin", wie sie im Vorfeld deutlich machte. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte im Deutschlandfunk, hier könne es für seine Partei, etwa beim Familiennachzug, kein Zurückweichen geben. Deutschlands Integrationsfähigkeit sei begrenzt. Mehr als maximal 200.000 Menschen könnten aus humanitären Gründen nicht ins Land kommen. "Ohne eine Begrenzung der Zuwanderung wird Jamaika eine Insel der Karibik bleiben, aber auf keinen Fall eine Koalition in Berlin werden", sagte Dobrindt.

Die Grünen befürworten dagegen großzügigere Regeln für den Familiennachzug und lehnen eine Obergrenze für Flüchtlinge ab. Die FDP wiederum will ebenfalls den Zuzug von Flüchtlingen wirksamer beschränken, wie ihr Parteichef Christian Lindner dem "Spiegel", sagte. "Wenn das System der Begrenzung und Kontrolle funktioniert, kann man beim Familiennachzug wieder offener sein", schränkte er aber ein. Von dem "plumpen Wort" Obergrenze halte er bei allem Verständnis für die CSU jedenfalls nichts.

HARTER STREIT AUCH ÜBER KLIMASCHUTZ UND ENERGIE

Ebenfalls umstritten sind die Klima- und Energiepolitik. Einigkeit zeichnet sich zwar in dem grundsätzlichen Ziel ab, dass Deutschland seine Klimaschutzziele erreichen sollte. Strittig aber dürfte vor allem der von den Grünen geforderte rasche Kohleausstieg werden. Grünen-Chefin Simone Peter sagte der Funke Mediengruppe, Deutschland müsse seine nationalen Klimaziele 2020 erreichen, und dazu zähle ohne Zweifel der verbindliche Kohleausstieg und der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien. Der Grünen-Energieexperte Oliver Krischer plädierte für Härte. Mit Blick auf das Klimaziel unterstrich er: "Wenn Union und FDP das Ziel anders als mit Kohleausstieg und emissionsfreier Mobilität erreichen wollen, müssen sie erklärten wie." Bisher habe er aber keine Vorschläge gesehen. NRW-Regierungschef Laschet hielt dagegen. "Wenn der Industriestandort Deutschland gefährdet wird, können wir keine Koalition machen", sagte der Verhandlungsführer der CDU für den Bereich Energie und Klima der "Rheinischen Post". Klimaschutz sei wichtig, aber auch der Erhalt von Arbeitsplätzen sei ein moralisches Ziel. "Wenn Braunkohlewerke in der Lausitz schließen und das die Erwerbsgrundlage für Tausende Menschen entzieht, dann haben Sie demnächst 30 Prozent AfD", warnte er. Die von den Liberalen geforderte Streichung der Ökostromumlage wiederum dürfte auf heftigen Widerstand der Grünen treffen.