Jefferies rechnet mit Aktienrückkauf bei RWE

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktie des Energieversorger RWE (ISIN: DE0007037129) von 18,20 Euro auf 22,10 Euro angehoben. Der Wert wird von den Experten weiterhin mit „Buy“ eingestuft. Der Analyst Ahmed Farman von Jefferies rechnet damit, dass der DAX-Konzern die Rückzahlungen infolge der gekippten Brennelementesteuer teilweise für Aktienrückkäufe nutzen wird, wie in einer Studie am Freitag berichtet wird.

RWE bestätigte vor wenigen Wochen den Ausblick für das Gesamtjahr und bekräftigt die angestrebte Dividende von 50 Cent für 2017. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 20,06 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,49 Prozent. RWE hatte in diesem Jahr keine Dividende an die Stammaktionäre ausgeschüttet. Die Inhaber der Vorzugsaktien erhielten den satzungsgemäßen Vorzugsgewinnanteil von 13 Cent je Aktie.

Das Niveau der Dividende soll auch in den Folgejahren mindestens gehalten werden. Im Jahr 2015 wurde noch 1 Euro Dividende (für 2014) für die im DAX gelistete Stammaktie bezahlt.

Redaktion MyDividends.de