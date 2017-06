Jenoptik-Chef bekräftigt Wachstumsprognose

WEIMAR/JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des Technologiekonzerns JENOPTIK hat seine Wachstumsprognose fürs laufende Jahr bekräftigt. "Wir erwarten einen Umsatz zwischen 720 Millionen und 740 Millionen Euro", sagte Vorstandschef Stefan Traeger am Mittwoch in Weimar auf der Hauptversammlung vor rund 350 Aktionären. Im vergangenen Jahr hatten die Erlöse bei knapp 685 Millionen Euro gelegen. Insgesamt hatte das börsennotierte Unternehmen 2016 nach eigenen Angaben Bestmarken bei Umsatz, Ergebnis und Auftragseingang erzielt. Mit diesem Rückenwind sei Jenoptik auch ins neue Jahr gestartet, sagte Traeger, der seit 1. Mai an der Spitze des Vorstands steht.

Bei der Aktionärsversammlung sollten mehrere Mitglieder des Aufsichtsrates neu gewählt und über die Höhe der Dividende entschieden werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Erhöhung von 22 auf 25 Cent je Aktie vor, was manchem Anteilseigner aber nicht reicht: In einem Gegenantrag werden 26 Cent gefordert./hum/DP/jha