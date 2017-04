JMP Group zahlt 3 Cents Dividende aus

JMP Group LLC (ISIN: US46629U1079, NYSE: JMP) schüttet eine monatliche Dividende von 0,03 US-Dollar je Aktie an ihre Investoren aus. Die Dividende für den Monat April wird am 15. Mai 2017 ausgezahlt (Record date: 28. April 2017). Die Mai-Dividende wird am 15 Juni 2017 gezahlt (Record date: 31. Mai 2017). Am 14. Juli 2017 wird die Dividende für den Monat Juni (Record date: 30 Juni 2017) fällig.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,36 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 6,14 US-Dollar (Stand: 25. April 2017) einer Dividendenrendite von 5,86 Prozent.

Die Aktie der Investmentbank ist an der Wall Street notiert und liegt seit Jahresbeginn mit 0,98 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 127,39 Mio. US-Dollar. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 35,5 Mio. US-Dollar (Gesamtjahr 2016: 135 Mio. US-Dollar). Der operative Gewinn betrug 2,8 Mio. US-Dollar (Gesamtjahr 2016: 10,5 Mio. US-Dollar).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

