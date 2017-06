Juncker: Ein Ausstiegs Trumps aus Klimaabkommen würde China stärken

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat US-Präsident Donald Trump wegen des ins Auge gefassten Ausstiegs aus dem Pariser Klimaabkommen vor einem internationalen Abstieg seines Landes gewarnt. Damit würden die USA "von der Weltbühne regelrecht abtreten", sagte Juncker beim Europaforum des Westdeutschen Rundfunks in Berlin. "Vakuum wird ersetzt, und die Chinesen sind am Drücker, wenn es darum geht, Führung zu übernehmen", legte der Luxemburger nach.

Die Europäische Union und China wollen am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung deutlich machen, dass sie das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen. Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang kommt noch am Abend mit Juncker zusammen. Zuvor traf er in Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Beide Regierungschefs hatten dabei demonstrativ den Schulterschluss gesucht und sich gegen die von Trump propagierte Abschottung gestellt.

Trump will um 21.00 Uhr (MESZ) erklären, ob er das Abkommen kündigen will oder nicht. US-Medien hatten berichtet, dass sich der Präsident für den Austritt aus dem Vertragswerk entschieden hat. Aus seiner Sicht behindert es das Wirtschaftswachstum und die Entstehung neuer Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten.

Im Wahlkampf hatte Trump den Klimawandel als chinesische Erfindung qualifiziert. Der Vertrag von Paris verpflichtet die Welt, bis zur Jahrhundertmitte weitgehend aus der Verbrennung von Öl, Kohle und Gas auszusteigen (Dekarbonisierung). Damit soll die Erderwärmung auf maximal 2 Grad Celsius begrenzt werden.

