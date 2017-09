Kadant kündigt 21 Cents Dividende an

Der Zulieferer für die Zellstoff- und Papierindustrie, Kadant (ISIN: US48282T1043, NYSE: KAI), zahlt eine Quartalsdividende von 0,21 US-Dollar je Aktie.

Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 0,84 US-Dollar. Beim aktuellen Kursniveau von 95,35 US-Dollar (Stand: 21. September 2017) entspricht dies einer Dividendenrendite von 0,88 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 9. November 2017 (Record date 12. Oktober 2017).

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Westford, im US-Bundesstaat Massachusetts, erwirtschaftete im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2017 einen Umsatz in Höhe von 110,24 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 111,83 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang liegt das Papier an der Wall Street mit 55,96 Prozent im Plus und hat eine Marktkapitalisierung von 1,05 Mrd. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de