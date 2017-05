Käufer für die in Kalifornien ansässige Aixtron Inc. sei eine Tochter der südkoreanischen Eugene Technology, die zwischen 45 und 55 Millionen US-Dollar zahlen werde, teilte AIXTRON am Donnerstag mit. Je nach Bewertung der Vorräte und Vermögensgegenstände schwanke der Preis. Die Behörden müssen dem Verkauf noch zustimmen.

HERZOGENRATH (dpa-AFX)

