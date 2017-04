Kanadische Gerichte genehmigen Einigung zwischen VW und Kunden

FRANKFURT (Dow Jones)--Zwei Gerichte in Kanada haben die Einigung genehmigt, die Volkswagen (VW) mit seinen Kunden in Kanada zur Beilegung einer Sammelklage getroffen hatte. Die zuständigen Gerichte in Quebec und Ontario hätten den Vergleich gebilligt, teilte Volkswagen Canada am Freitagabend mit.

VW hatte im Dezember eingewilligt, die Sammelklage kanadischer Kunden gegen Zahlung von bis zu 2,1 Milliarden kanadischen Dollar beizulegen. Die Einigung betrifft landesweit 105.000 Fahrzeuge mit einem 2,0-Liter TDI-Motor, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Eigentümer oder Leasingnehmer der Fahrzeuge erhalten demnach für die Abgasmanipulationen an ihren Fahrzeugen eine Entschädigung in bar. Mitglieder der Klägergruppe erhielten zudem Wahlmöglichkeiten. Dazu könne ein Rückkauf der Fahrzeuge, Modifikationen des Abgasausstoßes oder die vorzeitige Auflösung von Leasingverträgen gehören.

Die im Dezember getroffene Vereinbarung sah zudem vor, dass die kanadische Volkswagen-Tochter eine zivilrechtliche Verwaltungsstrafe in Höhe von 15 Millionen Dollar zahlt.

April 21, 2017 15:40 ET (19:40 GMT)

