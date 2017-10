Kanadischer Pensionsfonds und US-Investor kaufen Berliner Sony Center

Berlin (Reuters) - Das Sony Center in Berlin wechselt erneut den Besitzer.

Ein kanadischer Pensionsfonds und eine US-Investmentgesellschaft übernehmen den Gebäudekomplex am Potsdamer Platz für 1,1 Milliarden Euro vom südkoreanischen Fonds NPS. Die Transaktion solle noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, teilten Oxford Properties, die Immobiliengesellschaft des Pensionsfonds für kommunale Angestellte in Ontario, und der Investor Madison International Realty am Montag mit. Zu den wichtigsten Nutzern des Komplexes mit der charakteristischen Kuppel aus Glas und Stahl im Zentrum gehören die Deutsche Bahn, Facebook und Sanofi. Der staatliche Pensionsfonds NPS hatte das Sony Center im Jahr 2010 von der Investmentbank Morgan Stanley gekauft. Medienberichten zufolge musste NPS damals deutlich weniger Geld bezahlen.