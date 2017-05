Kanzler Kern - Österreich steuert auf vorgezogene Wahl zu

Wien (Reuters) - Österreich steuert auf vorgezogene Parlamentswahlen zu.

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) sagte am Sonntag im ORF angesichts der Regierungskrise im Land werde es "sicher im Herbst eine Wahl geben". Zuvor hatte schon Außenminister Sebastian Kurz vom konservativen Koalitionspartner ÖVP eine Auflösung des Bündnisses mit der sozialdemokratischen SPÖ und vorgezogene Parlamentswahlen gefordert. Turnusmäßig steht die nächste Parlamentswahl im Herbst 2018 an.

Eine Minderheitsregierung schloss Kern in dem ORF-Interview aus. Er gehe nicht davon aus, dass es eine politische Mehrheit dafür gebe. In einer ersten Reaktion am Freitag hatte Kern den Vorstoß von Kurz noch zurückgewiesen und angedeutet, sich nach anderen Partnern umzusehen.

Bei der ÖVP kommt am Sonntagnachmittag der Parteivorstand zu einer Krisensitzung zusammen. Bei dem Treffen soll über die Nachfolge des zurückgetretenen Parteichefs Reinhold Mitterlehner entschieden werden. Kurz will das Amt übernehmen, knüpft dies aber an weitreichende Bedingungen. Der 30-jährige fordert vor mehr Rechte, wie etwa freie Hand bei Personalentscheidungen.