Kanzlerkandidat Schulz verspricht Unternehmern Maßhalten bei sozialen Wohltaten

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat der Wirtschaft in Deutschland versprochen, den Unternehmen keine übermäßigen Lasten für soziale Wohltaten aufzubürden. Im Wahlkampf gebe es zwei Gefahren, sagte Schulz vor der Industrie- und Handelskammer in Berlin. Das seien unerfüllbare Sozialversprechen und unerfüllbare Steuersenkungsversprechen. "Beides wird es mit mir nicht geben", betonte der Spitzenmann der Sozialdemokraten.

In seiner wirtschaftspolitischen Grundsatzrede stellte er den versammelten Unternehmern mehr Aufträge der öffentlichen Hand in Aussicht, weil die SPD die staatlichen Investitionen hochfahren will, sollte Schulz im September die Bundestagswahl gewinnen. "Wir wollen Geld in die Hand nehmen, damit es nach vorne geht", betonte Schulz. Alleine bei den Kommunen gebe es einen Investitionsstau 140 Milliarden Euro.

Außerdem kann der Mittelstand auf einen Investitionszuschuss hoffen, um die Digitalisierung im eigenen Betrieb anzupacken. Forschung und Entwicklung will Schulz durch einen Forschungsbonus fördern. "Der digitale Wandel bietet Chancen für neue Geschäftsmodelle", meinte der frühere Präsident des EU-Parlaments.

