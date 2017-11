Kaspersky - Keine Beweise für Spionage mit unserer Software

Berlin (Reuters) - Der Chef des russischen Sicherheits-Softwareherstellers Kaspersky, Eugene Kaspersky, hat Vorwürfe aus den USA zurückgewiesen, die Produkte seiner Firma seien zur Spionage genutzt worden.

"Das ist nicht wahr", sagte Kaspersky am Donnerstag bei einem Wirtschaftsgipfel der "Süddeutschen Zeitung". "Es gibt keine Beweise, nichts". Dabei sei in der Cyber-Welt alles belegbar - klar und eindeutig. Die US-Regierung hatte ihre Behörden kürzlich angewiesen, wegen Spionage-Verdachts keine Kaspersky-Software mehr zu nutzen.

Medien hatten berichtet, russische Hacker hätten Antivirus-Software von Kaspersky benutzt, um US-Behörden auszuspähen. Dies hätten israelische Spione herausgefunden. Die russische Regierung wies die Vorwürfe als absurd zurück.

Der Kaspersky-Chef betonte, in Russland gebe es eine herausragende Kompetenz im Bereich Software. Viele Software-Ingenieure sprächen Russisch. Das habe vor allem etwas mit eine langen Ausbildungstradition in diesem Bereich zu tun. "Die professionellsten Gangs von Cyber-Kriminellen sprechen Russisch", merkte er ironisch an. Das heiße jedoch nicht, dass sie zwangsläufig auch aus Russland kämen.

Der IT-Spezialist warnte vor den Gefahren und Schäden, die durch Cyber-Kriminalität drohten. Weil die Welt inzwischen in praktisch allen Bereichen digital gesteuert werde und vernetzt sei - vom Finanzgeschäft bis zur Energieversorgung, vom Autofahren bis zu anderen alltäglichen Tätigkeiten - seien Cyber-Angriffe sehr gefährlich.