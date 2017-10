Katalanischer Regierungschef ruft zu friedlichen Protesten auf

BARCELONA (dpa-AFX) - Am Tag des Generalstreiks in Katalonien hat Regierungschef Carles Puigdemont Demonstranten zu friedlichen Protesten gegen die Polizeigewalt vom Sonntag ermahnt. "Heute ist ein Tag des demokratischen, staatsbürgerlichen und würdigen Protests", schrieb Puigdemont am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter. "Lasst Euch nicht durch Provokationen aufregen. Die Welt hat es gesehen: Wir sind friedliche Menschen", fügte er hinzu.

Mehrere Gewerkschaften hatten für Dienstag zu dem Ausstand aufgerufen, der seit dem Morgen Teile des Öffentlichen Lebens in der Region im Nordosten Spaniens beeinträchtigte. Am Mittag sollten in verschiedenen Städten, darunter in der katalanischen Landeshauptstadt, Kundgebungen stattfinden.

Offiziell geht es bei dem Ausstand um die Polizeigewalt während des gerichtlich verbotenen Unabhängigkeitsreferendum vom Sonntag, bei dem knapp 900 Menschen verletzt worden waren. Inoffiziell dreht er sich aber auch um die Unabhängigkeit von Spanien./aae/DP/edh