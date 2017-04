Kaufprämie für Elektroautos offenbar weiterhin kaum gefragt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der als Kaufanreiz für Elektroautos gedachte Umweltbonus wird offenbar weiterhin nur schleppend in Anspruch genommen. Wie die Branchenzeitung Automobilwoche berichtet, sind aus dem Fördertopf mit 1,2 Milliarden Euro bisher erst 55 Millionen Euro abgerufen worden. Bis Ende März seien 15.348 Anträge eingegangen, davon 8.655 für reine Batterie-Fahrzeuge. Der Run auf die Prämie bleibt damit weiterhin aus.

Beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), bei dem die Anträge gestellt werden, war am Ostersamstag niemand zu erreichen.

Die Bundesregierung hatte das Geld im Juli 2016 bereitgestellt, mit dem theoretisch bis zu 300.000 Fahrzeugkäufe subventioniert werden können. Die Mittel, die bis Ende Juni 2019 nicht abgeschöpft werden, verfallen. Ein reines batteriebetriebenes Fahrzeuge oder eines mit Brennstoffzelle wird mit 4.000 Euro bezuschusst, Käufer eines Plug-in-Hybrids mit 3.000 Euro. Davon übernimmt der Bund die Hälfte, die andere Hälfte muss der Automobilhersteller dem Käufer als Nachlass gewähren.

