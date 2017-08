Keine Reisewarnung für die Türkei nach Gabriel-Kritik

BERLIN (Dow Jones)--Der markigen Kritik von Außenminister Sigmar Gabriel an der Türkei wird keine offizielle Reisewarnung folgen. Eine solche Warnung sei weder ausgesprochen worden noch sei so etwas geplant, sagte die Vize-Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebahr, am Freitag in Berlin. Gabriel habe das Wort "Warnung" auch nicht verwendet, sondern nur erklärt, dass der Staat den Bürgern die Entscheidung über eine geplante Reise nicht abnehmen könne.

Die Sicherheitslage werde fortlaufend analysiert, "aber es ist nicht geplant, eine Reisewarnung auszusprechen", sagte Adebahr. Wenn eine solche Warnung ausgesprochen wird, hat das auch juristische Folgen. So können unter bestimmten Umständen Reisen in das entsprechende Land kostenfrei storniert werden.

Gabriel hatte der Bild-Zeitung unter anderem gesagt, wer in die Türkei reisen wolle, müsse sich das "genau überlegen". Adebahr erklärte, im Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amtes gebe es dazu "ein erhöhtes Nachfrageaufkommen" von Bürgern.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2017 07:23 ET (11:23 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 07 23 AM EDT 08-25-17