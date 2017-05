Schnäppchenjäger aufgepasst: Fünf günstige US-Aktien

In den USA befanden sich die Aktien-Leitindizes wie der S&P 500 Index bis zur Wochenmitte, als die politischen Querelen rund um US-Präsident Donald Trump für einen deutlichen Rücksetzer sorgten, weiterhin auf Rekordjagd. Rückenwind erhielten die Kurse dabei in den vergangenen Wochen durch die Unternehmensgewinne. In der laufenden Berichtssaison haben die meisten Gesellschaften mal wieder besser abgeschnitten als erwartet.

Derzeit läuft bei den S&P 500 Index-Vertretern auf ein Gewinnplus von 13,6 Prozent hinaus. Bleibt es dabei, wäre das laut dem Datenanbieter Factset der stärkste Zuwachs seit dem dritten Quartal 2011. Ende März waren die Prognosen noch von einem Plus von 9,0 Prozent ausgegangen.

Für das Gesamtjahr gehen die Vorhersagen derzeit von einem Ergebnisanstieg von 9,9 Prozent und von einem Umsatzanstieg von 5,3 Prozent aus. Das liest sich zwar gut, dennoch stellen Marktteilnehmer auch immer wieder die Frage, ob die Bewertungen nach acht Jahren im Bullenmarkt inzwischen nicht zu hoch sind. Nahrung erhält dieser Verdacht durch ein auf Sicht von zwölf Monaten geschätztes KGV, das Factset auf 17,5 beziffert. Damit bewegen wir uns über dem Fünfjahresschnitt von 15,2 und über dem Zehnjahresschnitt von 14,0.

Wer ganz genau hinsieht, findet aber noch Aktien, die auch aktuell noch mit einer zumindest optisch günstigen Bewertung daherkommen. Das ist zwar nicht automatisch eine Garantie für Kursgewinne, entspricht aber dem Beuteschema vieler Value-Investoren.

Laut dem Finanznachrichten-Anbieter 24/7 Wall St. waren Anfang Mai exakt 21 der 500 S&P 500 Index-Vertreter mit einem einstelligen KGV ausgestattet. Wir haben fünf der bekanntesten davon herausgepickt und verraten auf den nächsten Seiten etwas mehr über diese Titel.

