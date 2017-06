Kieran Murphy zum Nachfolger von John Flannery als CEO bei GE Healthcare ernannt

GE Chairman und CEO Jeff Immelt gab heute die Ernennung von Kieran Murphy als President und CEO von GE Healthcare mit sofortiger Wirkung bekannt. Murphy war bislang President und CEO von GE Healthcare Life Sciences. Er tritt damit die Nachfolge von John Flannery an, der zum CEO und stellvertretenden Vorsitzenden von GE ernannt wurde.

Murphy (54) wurde m September 2011 zum CEO von GE Healthcare Life Sciences ernannt. Seitdem koordinierte er das beträchtliche Umsatzwachstum und die geografische Expansion des Geschäftsbereichs Molekularmedizin, der heute einen Jahresumsatz von über 4 Mrd. US-Dollar mit 11.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern erzielt. GE Healthcare Life Sciences bietet ein breites Spektrum an branchenführenden Technologien und Dienstleistungen in den Bereichen Arzneimittelforschung, vorklinische und klinische Entwicklung sowie biopharmazeutische Fertigungstechnologien. Hinzu kommen molekulare Werkzeuge für Diagnose, Therapieauswahl und -überwachung für die Patientenversorgung. Im Hinblick auf organisches Wachstum, Gewinnspannen und Ertragskraft nimmt der Geschäftsbereich eine Führungsposition ein.

Immelt kommentierte die Ernennung so: "Kieran hat im Laufe seiner Karriere die richtige Kombination aus Talent und Engagement gezeigt, die ihn befähigt, diese entscheidende Führungsrolle im Unternehmen zu besetzen. Als Leiter der strategischen Kombination der GE-Einheiten Life Sciences und Medical Diagnostics hat sich Kieran überall bei GE Respekt verschafft und sich stets durch starkes Kundenengagement und wirtschaftliches Gespür ausgezeichnet. Wir sind zuversichtlich, dass das erstklassige Team von GE Healthcare unter Kierans Leitung zum weiteren globalen Wachstum des Unternehmens beitragen wird."

"Kieran hat sich als natürliche Führungskraft erwiesen und das enorme Wachstum von GE Healthcare Life Sciences erheblich vorangetrieben", sagte Flannery. "Ich bin mir sicher, dass GE Healthcare unter seiner Leitung weiterhin Innovationskraft und Leistungsfähigkeit bei der Einführung neuer Produkte und Optimierung der Kosteneffizienz beweisen wird."

Mit einem Umsatz von 20 Mrd. US-Dollar ist GE Healthcare weltweit führender Hersteller von diagnostischen Bildgebungssystemen. Seine Life Science-Tools sind die Basis für die nächste Generation der Biotherapeutika, medizinische Diagnosemittel sorgen für eine personalisierte medizinische Versorgung, und Informationstechnologien mit entsprechender Software unterstützen die Digitalisierung und Automatisierung des Gesundheitssektors. Die Patientenversorgung stellt jetzt und in Zukunft eine zentrale Geschäftseinheit von GE dar.

Murphy wechselte 2008 von Whatman plc, einem globalen Anbieter von Filtern und Membranen für Anwendungen in den Bereichen Laborforschung, Life Sciences und medizinische Diagnostik, zu GE Healthcare. Murphy blickt auf über 20 Jahre Erfahrung zurück, die er zunächst bei Janssen Pharmaceutical, einem Geschäftsbereich von Johnson and Johnson, und später in verschiedenen Führungsrollen bei Mallinckrodt, dem Tiermedizinlieferanten Novartis, Adprotech, ML Laboratories und Innovata plc erwarb. Nach seinem Bachelor-Abschluss am University College, Dublin, im Jahr 1984 absolvierte Murphy sein Marketing-Studium an der University of Manchester Institute of Science and Technology mit dem Master-Abschluss.

