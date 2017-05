Kitas sollen Eltern bei fehlender Impfberatung an Ämter melden

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will stärker gegen Impf-Muffel vorgehen.

Kitas sollen verpflichtet werden, Eltern beim Gesundheitsamt zu melden, wenn sie keinen Nachweis über eine Impfberatung beim Haus- oder Kinderarzt vorlegen. Dies sieht ein Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Hermann Gröhe vor, der kommende Woche im Bundestag verabschiedet werden soll. Eine solche Impfberatung ist bereits seit zwei Jahren Pflicht. Die Neuregelung setze die Gesundheitsämter in die Lage, gezielt auf diese Eltern zuzugehen, erklärte Gröhe am Freitag. Bei einer hartnäckigen Verweigerung können die Ämter Bußgelder in Höhe von 2500 Euro verhängen, was bereits im Infektionsschutzgesetz vorgesehen ist.

"Dass noch immer Menschen an Masern sterben, kann niemanden kalt lassen", sagte Gröhe. Deshalb würden die Regelungen zum Impfschutz verschärft. Laut dem Präventionsgesetz müssen schon jetzt alle Gesundheitsuntersuchungen für Kinder und Erwachsene dazu genutzt werden, den Impfstatuts zu überprüfen. Vor der Aufnahme in eine Kita muss eine ärztliche Impfberatung nachgewiesen werden.

Eine Ministeriumssprecherin erläuterte, mit der Verschärfung würden überzeugte Impfgegner vermutlich nicht erreicht. Vielmehr gehe es darum, Familien anzusprechen, die Impfungen oder U-Untersuchungen vergessen hätten. Eine Impfpflicht, wie sie etwa die FDP fordert, lehnt Gröhe ab. Seine Sprecherin betonte aber, man werde die Umsetzung der neuen Regelungen genau beobachten und verfolgen, inwieweit diese die Impfbereitschaft verbesserten.