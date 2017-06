Klare Mehrheit für Macrons Regierungsbündnis in Frankreich

PARIS (AFP)--Das Bündnis des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist bei der ersten Runde der Parlamentswahl am Sonntag mit deutlichem Abstand stärkste Kraft geworden. Wie das Innenministerium in Paris in der Nacht zum Montag nach Auszählung aller Stimmen bekanntgab, erhielten Macrons Bewegung La République En Marche und die Zentrumspartei MoDem zusammen 32,32 Prozent der Stimmen. Damit kann das Bündnis mit der absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung rechnen.

Das sozialliberale Lager lag deutlich vor dem konservativen Lager: Die Republikaner holten laut dem offiziellen Ergebnis zusammen mit der Zentrumspartei UDI 21,56 Prozent der Stimmen.

Die rechtspopulistische Front National kam auf 13,2 Prozent, während die Linkspartei Das Unbeugsame Frankreich 11,0 Prozent erhielt. Die Sozialisten und verbündete linke Parteien erhielten zusammen 9,51 Prozent, die ökologischen Parteien 4,3 Prozent. Die Wahlenthaltung erreichte einen Rekordwert von 51,29 Prozent.

Erst bei der zweiten Wahlrunde am kommenden Sonntag wird die genaue Sitzverteilung im Parlament bestimmt. Macron kann bei der Stichwahl mit einer deutlichen absoluten Mehrheit rechnen, sein Bündnis könnte 400 bis 455 der insgesamt 577 Abgeordnetenmandate erobern. Die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung liegt bei 289 Mandaten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2017 00:23 ET (04:23 GMT)- - 12 23 AM EDT 06-12-17