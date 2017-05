Knatsch um Vorstandsgehälter auf SAP-Hauptversammlung erwartet

MANNHEIM (dpa-AFX) - Das diesjährige SAP (SAP SE)-Aktionärstreffen dürfte deutlich weniger friedlich als in den vergangenen Jahren ablaufen. Einflussreiche Aktionärsvertreter wollen bei der Hauptversammlung des Softwareherstellers am Mittwoch (10.00 Uhr) in Mannheim die hohen Vorstandsgehälter zum Thema machen. SAP-Chef Bill McDermott erhielt für 2016 dank Aktienoptionen mit knapp 14 Millionen Euro so viel wie kein anderer Chef eines Dax (DAX 30)-Konzerns. "Wir werden gegen die Entlastung des Aufsichtsrates stimmen, weil wir erhebliche Bedenken bezüglich des Vergütungssystems haben und diese vom Aufsichtsrat ignoriert wurden", sagte Hans-Christoph Hirt vom britischen Investor und Aktionärsvertreter Hermes dem "Spiegel". Auch die Aktionärsvertretung ISS empfiehlt, den Aufsichtsrat nicht zu entlasten.

Schon im vergangenen Jahr war der Beschluss der Vorstandsvergütung bei SAP nur mit knapp 55 Prozent angenommen worden. Das ist ungewöhnlich. Üblich sind Zustimmungsraten von mehr als 90 Prozent. Dieses Mal lässt SAP über die Vorstandsvergütung überhaupt nicht abstimmen, entsprechend könnten die Aktionäre auf die Entlastung der Aufsichtsräte, die das Vergütungssystem mit verantworten, ausweichen.

SAP-Mitgründer Hasso Plattner dürfte sich daher am Mittwoch zu dem Thema äußern, ebenso wie Vorstandschef Bill McDermott. Der verteidigte in einer E-Mail an seine Mitarbeiter dieser Tage das aktienbasierte Vergütungssystem, an dem auch die Beschäftigten selbst teilhaben können. "Wir haben eine Pay-for-Performance-Kultur, die unsere Entlohnung als Mitarbeiter direkt mit dem Wert verknüpft, den wir für unsere Aktionäre schaffen."/ang/DP/mis