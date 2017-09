Elon Musk gibt Hinweise auf Überraschungsmodell von Tesla

Seit der neue Model 3 auf dem Markt ist, verkauft Tesla Elektrofahrzeuge aus drei Autoklassen. Am 26. Oktober soll nun auch noch der Tesla Semi, ein Elektro-LKW, vorgestellt werden. Aktuell gibt es zwei Hinweise darauf, dass der Tesla Semi nicht das einzige neue Produkt ist, das Elon Musk der Öffentlichkeit präsentieren wird. Amerikanische Fans des Autoherstellers sehnen sich vermehrt nach einem batteriebetriebenen Nutzfahrzeug, welches in die heimische Garage passt.

Elon Musk verkündete auf seinem Twitter-Feed die Vorstellung des Tesla Semi Truck. Ein Follower des Tesla-Chefs nahm den Faden auf und äußerte seinen Wunsch nach einem elektrischen Pickup-Truck. Der Technik-Pionier ging auf die Nachfrage ein und schlug eine Mini-Version des Tesla Semi vor: "Was wenn wir eine Mini Version des Tesla Semi machen würden?"

What if we just made a mini version of the Tesla Semi?