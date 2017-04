KONJUNKTUR IM BLICK/Ifo-Index stagniert und EZB hält still

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäische Zentralbank (EZB) dürfte seine Geldpolitik in dieser Woche trotz einer guten Konjunkturentwicklung nicht ändern. Volkswirte erwarten, dass sowohl Leitzinsen als auch Anleihekaufprogramm unverändert bleiben werden, und dass die EZB auch an ihrer Kommunikation zur künftigen Entwicklung von Zinsen und Wertpapierkäufen (Forward Guidance) festhalten wird. Nach entsprechenden Aussagen der EZB-Direktoren Benoit Coeure und Peter Praet halten Beobachter aber immerhin eine etwas freundlichere Beurteilung der Wachstumsrisiken für möglich.

Auch sonst ist in der Woche kein Mangel an interessanten Daten und Terminen: Die Woche beginnt mit der Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas für April. Nach dem unerwarteten und überdies kräftigen Anstieg im März auf 112,3 Punkte, den höchsten Stand seit Juli 2011, würde ein kleiner Rückgang des Ifo-Index nicht verwundern, wenngleich es dafür keine sachlichen Argumente gibt.

Volkswirte: Frühindikatoren lassen hohes Wachstum erwarten Volkswirte weisen jedoch darauf hin, dass sämtliche Konjunkturfrühindikatoren derzeit auf Niveaus notieren, die ein sehr starkes Wirtschaftswachstum erwarten lassen. Allerdings werden solche Hoffnungen von den "harten" Konjunkturdaten bisher nicht gestützt. Das Ifo-Institut wird die Daten am Montag um 10.00 Uhr veröffentlichen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten eine Stagnation des Ifo-Index.

Einer der binnenwirtschaftlichen Gründe des guten Wirtschaftswachstums in Europa ist die langsam wieder in Gang kommende Kreditvergabe, die ihre Ursache auch in der sehr lockeren EZB-Geldpolitik hat. Am Dienstag (10.00 Uhr) veröffentlicht die EZB ihren nächsten Quartalsbericht zur Kreditvergabe, der die aktuelle Einschätzung der Banken zur Entwicklung von Kreditstandards und Kreditnachfrage enthalten wird.

Der wichtigste Termin am Donnerstag ist die EZB-Ratssitzung. Um 13.45 Uhr gibt die EZB zunächst ihre Zinsentscheidungen sowie die Forward Guidance bekannt. Volkswirte erwarten, dass die Zinsen ebenso unverändert bleiben wie das Monatsvolumen der Anleihekäufe von 60 Milliarden Euro.

EZB ändert weder Geldpolitik noch Forward Guidance Auch an der sogenannten Foreward Guidance dürfte sich nichts ändern. Demnach dürfte die EZB weiterhin damit rechnen, dass die Ankäufe im bisherigen Volumen zunächst bis mindestens Jahresende fortgeführt werden, darüber hinaus aber so lange, bis sich die Inflation überzeugend in Richtung des Zielwerts von knapp 2 Prozent bewegt.

Darüber hinaus dürfte die EZB betonen, dass sie bereit ist, ihre Ankäufe, falls erforderlich, zu erhöhen und/oder zu verlängern und die Zinsen deutlich über die Dauer dieser Ankäufe hinaus auf ihrem aktuellen Niveau zu lassen oder sogar noch zu senken.

EZB könnte Wachstumsrisiken optimistischer einschätzen Ob sich an ihrer Kommunikation darüber hinaus etwas ändert, wird die gegen 14.30 Uhr beginnende Pressekonferenz mit EZB-Präsident Mario Draghi zeigen. Jüngste Äußerungen der EZB-Direktoren Benoit Coeure und Peter Praet in den USA haben Spekulationen genährt, dass die EZB die Risiken für die Konjunkturentwicklung etwas freundlicher beurteilt. So könnte sie darauf verzichten, die Wachstumsrisiken als "überwiegend abwärts gerichtet" zu bezeichnen.

Neue Prognosen des volkswirtschaftlichen Stabs liegen der EZB erst im Juni vor, aber in den aktuellen Beratungen wird sie über die makroökonomischen Prognosen der regelmäßig von ihr befragten Professional Forecasters reden können. Veröffentlicht werden diese Prognosen aber erst am Freitag um 10.00 Uhr.

Der Donnerstag bringt neben zwei weiteren Zinsentscheidungen der Bank of Japan am frühen Morgen und der schwedischen Riksbank (9.30 Uhr) die Veröffentlichung des Wirtschaftsstimmungsindex der EU-Kommission (11.00 Uhr). Beobachter erwarten nicht, dass die BoJ ihre Geldpolitik ändern wird.

Inflationsdaten aus Deutschland und dem Euroraum Zudem veröffentlicht das Statistische Bundesamt um 14.00 Uhr eine erste Schätzung für die Entwicklung der deutschen Verbraucherpreise im April. Im März war die HVPI-Inflationsrate auf 1,5 (Vormonat: 2,2) Prozent gefallen. Diese Daten werden einen Vorgeschmack auf die am Freitag (11.00 Uhr) anstehenden Inflationsdaten für den Euroraum geben. Im März war die Inflation im gesamten Währungsraum auf ebenfalls 1,5 (2,0) Prozent gesunken, was an der späten Lage des Osterfestes lag.

Für April erwarten Analysten eine Umkehrung dieses Effekts und einen Anstieg der Teuerung in Richtung 2 Prozent. Besonders interessant ist aus Sicht von Volkswirten die Entwicklung der Kerninflationsrate (ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise), die im März wegen eines Saisoneffekts auf 0,7 (0,9) Prozent gefallen war.

Bereits um 10.00 Uhr veröffentlicht die EZB Daten zur Kreditvergabe und Geldmengenentwicklung im März. Die Woche schließt mit einer ersten Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der USA für das erste Quartal (14.30 Uhr).

Am Samstag findet zudem der Brexit-Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs der EU statt.

