KONJUNKTUR IM BLICK/Inflationsdruck im Euroraum lässt wieder nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Woche vor der nächsten EZB-Ratssitzung mit geldpolitischer Beschlussfassung stehen die Euroraum-Inflationsdaten für Mai und die turnusmäßige Anhörung von Präsident Mario Draghi im Mittelpunkt des Interesses von Analysten und Marktteilnehmern. Zudem werden Arbeitsmarktdaten aus dem Euroraum und Deutschland veröffentlicht, und das US-Arbeitsministerium legt seinen stets genau beobachteten Arbeitsmarktbericht vor. Außerdem veröffentlicht die US-Notenbank die Ergebnisse ihres Konjunkturberichts "Beige Book" der regionalen Fed-Filialen.

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird am 8. Juni, das ist Donnerstag übernächster Woche, neue Projektionen für Wachstum und Inflation veröffentlichen. Analysten tippen darauf, dass das Gremium in irgendeiner Weise seine Kommunikation den verbesserten Inflations- und Wachstumsaussichten anpassen wird. Wie stark, darüber gehen die Meinungen auseinander, und darauf könnte die nächste Woche erste Hinweise geben.

Volkswirte erwarten deutlichen Inflationsrückgang Zunächst zur Inflation, der mittelfristigen Zielgröße der EZB. Die Verbraucherpreise sind im April mit einer Jahresrate von 1,9 (Vormonat: 1,5) Prozent gestiegen. Für Mai ist unter anderem wegen eines geringeren Teuerungsbeitrags der Energiepreise mit einem deutlichen Rückgang zu rechnen. EZB-Präsident Draghi hatte kürzlich gesagt, er rechne damit, dass sich die Inflation bei 1,5 Prozent einpendeln werde. Eine niedrigere Rate, wie sie beispielsweise die Commerzbank erwartet, dürften die Märkte als Enttäuschung bewerten.

Volkswirte erwarten einen Inflationsrückgang auf rund 1,5 Prozent. Eurostat wird die Daten am Mittwoch um 11.00 Uhr veröffentlichen. Schon einen Tag vorher veröffentlichen Spanien (9.00 Uhr) und Deutschland (14.00 Uhr) vorläufige Preisdaten.

Auch deutsche Inflationsrate sinkt Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte im Mai etwas abgenommen haben. Der Ölpreis ist gesunken, und das schlug sich in Benzin- und Dieselpreisen nieder, die bis zur Monatsmitte im Schnitt unter dem April-Niveau lagen. Zugleich dürfte sich der Inflationsbeitrag des Dienstleistungssektors verringert haben, weil der Effekt des späten Osterfestes aus dem Jahresvergleich herausfällt. Im April war der Harmonisierte Verbraucherpreisindex mit einer Jahresrate von 2,0 (Vormonat: 1,5) Prozent gestiegen.

Vor dem Statistischen Bundesamt veröffentlichen die Statistikämter von sechs Bundesländern ihre Daten, beginnend mit Sachsen (9.00 Uhr). Am Mittwoch um 8.45 Uhr kommen zudem französische Inflationsdaten.

Einen eher längerfristigen Zusammenhang gibt es zwischen Kreditvergabe und Inflation, über die die EZB am Montag (10.00 Uhr) berichtet. Die Kreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen hatte sich im März deutlich verstärkt, die Jahresrate erhöhte sich auf 2,3 (Vormonat: 1,9) Prozent. Das steht im Einklang mit dem zuletzt hohen Wirtschaftswachstum und dürfte auch eine Folge der Sondermaßnahmen der EZB sein.

Die Geldmenge M3, deren wichtigster bilanzieller Gegenposten die Kredite sind, wuchs im März mit einer Jahresrate von 5,3 (4,7) Prozent. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die beiden Raten ihr Niveau im April nicht ganz halten können.

Draghi stellt sich eine Woche vor EZB-Rat den Fragen der EP-Abgeordneten Am Montag (15.00 Uhr) stellt sich EZB-Präsident Draghi den Fragen der Mitglieder des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europaparlaments. Draghis Rede kommt zu einem interessanten Zeitpunkt: Am übernächsten Donnerstag entscheidet der EZB-Rat über die Geldpolitik . Die Schweigephase, innerhalb derer Draghi nichts zur Geldpolitik sagen dürfte, beginnt erst sieben Tage vorher.

Allerdings dürfte Draghi kaum den Ergebnissen der Ratssitzung vorgreifen wollen. Zudem kommen die Verbraucherpreisdaten für Mai ja erst am Mittwoch. Das spricht dafür, dass sich der EZB-Präsident zumindest in seiner Einführungsrede an die Formulierungen des EZB-Rats von Ende April halten wird. Überraschungen könnte allerdings die Frage-und-Antwort-Runde bringen. Ab 17.00 Uhr beginnt dann noch eine Anhörung Draghis in seiner Eigenschaft als Chef des Systemrisikorats ESRB.

Am Mittwoch (20.00 Uhr) veröffentlicht die Fed das Beige Book, eine der Entscheidungsgrundlagen der Fed-Sitzung am 13. und 14. Juni. Wegen der politischen Skandale um US-Präsident Donald Trump sind die Zinserhöhungserwartungen für dieses Jahr zuletzt gesunken. Die Finanzmärkte preisen jetzt nur noch eineinhalb Erhöhungen ein, während es zuvor zwei waren.

Dennoch gehen die allermeisten Experten davon aus, dass die Fed an ihrem Kurs festhalten und am 14. Juni die nächste Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornehmen wird. Zuletzt hatte die Fed am 15. März den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 0,75 bis 1,00 Prozent erhöht. Die im Rahmen des Beige Book präsentierten Umfrageergebnisse müssten schon sehr schwach ausfallen, um an dieser Erwartung etwas zu ändern.

US-Beschäftigung steigt im Mai erneut kräftig Die Woche endet am Freitag (14.30 Uhr) mit den US-Arbeitsmarktdaten für Mai. Im April hatte sich der Stellenaufbau außerhalb der Landwirtschaft deutlicher als erwartet vom witterungsbedingten Rückschlag im März erholt. Es waren 211.000 zusätzliche Stellen entstanden, und die Arbeitslosenquote war auf 4,4 Prozent gefallen.

Volkswirte erwarten, dass der robuste Stellenaufbau im Mai angehalten hat, wollen aber einen leichten Anstieg der Arbeitslosenquote nicht ausschließen. Das liegt vor allem daran, dass sich wegen der guten Arbeitsmarktlage wieder mehr Entmutigte auf die Jobsuche machen könnten, was die Quote für sich genommen heben würde.

Für Freitagabend hat Moody's Investors Service ein Rating-Update für Großbritannien angekündigt. Moody's ist die letzte der drei großen Ratingagenturen, die die Briten mit einer erstrangigen Note (Aa1) bewertet. Allerdings ist der Ausblick seit dem Votum für einen EU-Austritt negativ.

