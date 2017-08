Einen ersten Vorgeschmack auf die gegenwärtige Verfassung der deutschen Wirtschaft gibt es am Dienstag, wenn das Konjunkturinstitut ZEW seinen Ausblick für den Monat August veröffentlichen wird. Am Donnerstag erfahren die Investoren dann, wie sich die Stimmung unter den deutschen Einkaufsmanagern entwickelt hat. Gleich zwei Highlights stehen am Freitag zur Bekanntgabe an: das BIP-Wachstum der deutschen Wirtschaft im zweiten Quartal sowie der Ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat August. Im Vormonat wurde mit 116 Punkten ein neues Rekordhoch gemeldet. Außerdem fielen die beiden Sub-Indizes zur aktuellen Lage und zu den Erwartungen der Unternehmen besser als erwartet aus.

Datenflut in zweiter Wochenhälfte

In der zweiten Wochenhälfte dürfte sich der Fokus der Finanzinvestoren auf die Geschehnisse in den USA konzentrieren. Am Mittwoch erfährt die Finanzwelt beispielsweise, wie sich im Juli die Verkaufszahlen neuer Eigenheime entwickelt haben. Der Donnerstag hat dann mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, einem wichtigen Einkaufsmanagerindex und den Juliverkäufen existierender Eigenheime gleich drei Highlights auf der Agenda. Ein besonders wichtiger Konjunkturindikator muss noch am Freitag überstanden werden: der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter. Dieser gilt als konjunktureller Frühindikator unter Investoren ein hohes Ansehen. Laut einer vom Wall Street Journal veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich der Auftragseingang im Juli gegenüber dem Vormonat um 5,7 Prozent reduziert haben. Am Wochenende dürfte dann das internationale Notenbankertreffen in Jackson Hole für erhöhte Spannung sorgen. Yellen, Draghi & Co. wollen sich in der Idylle der Rocky Mountains beratschlagen. Ob die Finanzmärkte von dort neue Impulse erhalten, bleibt abzuwarten.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com, Aleksey Klints / Shutterstock.com