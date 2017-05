Am Donnerstag wird der Zahlenreigen zu den US-Arbeitsmarktdaten mit dem Challengerbericht über US-Stellenstreichungen eröffnet. Danach heißt es dann "Augen auf" beim Monatsbericht der US-Researchgesellschaft ADP und bei den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Letztere fielen in der abgelaufenen Handelswoche etwas besser als erwartet aus. Statt eines prognostizierten Anstiegs von 232.000 auf 237.000, lag die Zahl neuer Arbeitsloser mit 234.000 leicht darunter. Wie gewohnt steht das absolute Highlight zum Thema " US-Arbeitsmarkt " am Freitag auf der Agenda. Laut einer vom Wall Street Journal veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll die Arbeitslosenrate gegenüber dem Vormonat bei 4,4 Prozent stagnieren und die Zahl neu geschaffener Stellen von 211.000 auf 185.000 deutlich rückläufig sein.

Europas Wirtschaft im Aufholmodus

Die aktuelle Entwicklung der Arbeitsmärkte in Japan, Deutschland sowie in der Schweiz und der Eurozone wird bereits in der ersten Wochenhälfte kommuniziert. Beim jüngsten Update für Deutschland wurde für April mit einer Arbeitslosenrate in Höhe von 5,8 Prozent der niedrigste Wert seit der Wiedervereinigung gemeldet. Derzeit deutet kaum etwas darauf hin, dass sich die Konjunkturperspektiven der deutschen Wirtschaft eintrüben könnten. Hierfür lieferte der am Dienstag veröffentlichte Ifo-Geschäftsklimaindex den besten Beweis. Sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als die Einschätzung der weiteren Geschäftsperspektiven fielen signifikant besser als erwartet aus.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com, eabff / Shutterstock.com, Patryk Kosmider / Shutterstock.com