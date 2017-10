Termine: Inflationsdaten en masse

In der kommenden Woche stehen einige wichtige Indikatoren aus der ganzen Welt auf der Agenda. So erfahren die Investoren zum Wochenstart, wie sich in China die Konsumenten- und Produzentenpreise sowie die Stimmung unter den Einkaufsmanagern entwickelt hat. Hierzulande dürfte man sich in der ersten Wochenhälfte aber auch für die deutsche Industrieproduktion (Montag) und August-Handelsbilanz (Dienstag) stark interessieren. Letztere wies für Juli einen von 21,2 Milliarden auf 19,5 Milliarden Euro rückläufigen Handelsüberschuss und mit monatlichen Zuwächsen von 2,0 Prozent (Importe) bzw. 0,2 Prozent (Exporte) kein sonderlich dynamisches Wachstum aus. Zur Wochenmitte könnte dann das anstehende Fed-Protokoll neue Impulse generieren, schließlich scheint ein Anheben der US-Leitzinsen bis Mitte Dezember bereits eine ausgemachte Sache zu sein.

Diverse Inflationsdaten stehen an

Wie sich die chinesische Handelsbilanz im September entwickelt hat, wird am Donnerstag kommuniziert. Außerdem informieren die Japaner an diesem Tag über den Verlauf der japanischen Dienstleistungswirtschaft. Mehrere Länder informieren in der zweiten Wochenhälfte über die Höhe der inflationären Tendenzen. Aktuelle Zahlen aus Frankreich und Indien sind für den Donnerstagvormittag angekündigt. Am Nachmittag folgen dann noch die aktuellen US-Produzentenpreise. Am Freitagvormittag erfahren die Anleger wie schnell (bzw. langsam) sich Geld in Italien und Deutschland entwertet hat. Jenseits des Atlantiks stehen am Freitagnachmittag noch zwei Highlights an: die US-Konsumentenpreise und die US-Einzelhandelsumsätze für den Monat September. Dann wird sich zeigen, ob die US-Zinssorgen abflauen oder zunehmen werden.

