So erfahren die Investoren zum Wochenauftakt unter anderem, wie sich im April die chinesische Industrieproduktion bzw. die Einzelhandelsumsätze entwickelt haben. Laut Umfragen, die vom Wall Street Journal veröffentlicht wurden, werden hier Wachstumsraten von 7,0 Prozent bzw. 10,5 Prozent p.a. erwartet. Von erheblichem Interesse dürfte für europäische Investoren aber vor allem die aktuelle konjunkturelle Entwicklung Großbritanniens sein. Im Juni soll dort ein neues Parlament gewählt werden, welches dann den Brexit in Angriff nehmen soll. Am Dienstag stehen aktuelle Inflationsdaten in Form von Produzenten- und Konsumentenpreisen auf der Agenda. An den folgenden drei Tagen gibt es dann noch Updates zur Entwicklung des Arbeitsmarkts im April (Mittwoch), den Einzelhandelsumsätzen (Donnerstag) sowie ein wichtiger Indikator zur aktuellen Stimmung in der britischen Industrie (Freitag).

Highlights aus der Eurozone

Zur wirtschaftlichen Entwicklung der Eurozone dürfte es ebenfalls einige Highlights geben. In diesem Zusammenhang sorgt der Dienstag für ein hohes Maß an Spannung, schließlich informiert das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung über die Aussichten der deutschen Wirtschaft im Mai. Flankiert wird dieses Event von aktuellen Daten zum BIP-Wachstum der Eurozone im ersten Quartal und der europäischen Handelsbilanz für den Monat März. Wichtige Konjunkturmeldungen aus den USA gibt es am Dienstag und am Donnerstag. Updates zu den Baubeginnen und -genehmigungen bzw. zur Industrieproduktion dürften die Gemüter der Investoren ebenso beschäftigen wie die für den Donnerstag angekündigten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Konjunkturausblick der Philadelphia Fed. Laut einer vom Wall Street Journal veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich letzterer gegenüber dem Vormonat von 22,0 auf 19,6 Punkte reduziert haben.

