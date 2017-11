Elektro-Lkws: Eine kleine Schweizer Firma lässt Tesla ziemlich alt aussehen

Wenn man dem Tesla -Chef Glauben schenken darf, bekommen die Teilnehmer der Lkw-Präsentation heute Abend etwas ganz Besonderes zu sehen: Der Tesla Semi Truck "wird euch um den Verstand bringen", twitterte Musk im Vorfeld . Überraschungspotenzial gibt es zumindest, denn viel ist über den Elektro-Truck aus dem Hause Tesla aktuell noch nicht bekannt. Eines steht jedoch fest: Musk sollte sein großspuriges Versprechen lieber einhalten, denn sonst wird es schwer, den erfolgreichen Sprung in das neue Marktsegment zu schaffen. Denn auch die Konkurrenz arbeitet längst an vollelektrischen Lastkraftwagen - und ist Tesla dabei zum Teil meilenweit voraus. Vor allem eine kleine Firma aus der Schweiz könnte dem E-Autoriesen aus den USA den Rang ablaufen, denn die ersten E-Trucks von E-FORCE ONE sind schon längst auf der Straße unterwegs. Gerade präsentiert das Unternehmen auf dem Schweizer Nutzfahrzeugsalon seinen neuen 40-Tonner, der ab Dezember im Lieferverkehr eingesetzt wird - und natürlich voll elektrisch fährt.

Schweizer E-Lastwagen bereits voll einsatzfähig

Bereits seit 2013 stellt E-FORCE ONE den E18 her, einen elektrischen 18-Tonner, der dank eines modularen Batteriesystems Reichweiten von 100 bis 300 Kilometern möglich macht. Im Einsatz sind die Elektro-Lkws in der Schweiz bereits bei Coop, Lidl, Feldschlösschen und einem Bäckereien-Zulieferer, aufgrund der begrenzten Reichweite bislang jedoch hauptsächlich im Gemeinde-, Nah- und Stadtverkehrstransport. Insgesamt kommt die Flotte so laut der "Luzerner Zeitung" bereits auf über eine Million absolvierte Kilometer.

Mit dem Tesla Semi wird der E18 aber wohl nicht vergleichbar sein, denn bei dem Sattelzug von Tesla wird es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen 40-Tonner handeln. Genau so einen hat E-FORCE ONE nun jedoch auch im Programm. Der E44 wird aktuell in der Schweiz dem Fachpublikum präsentiert - schon ab Dezember soll er dann beim Bäckereien-Zulieferer Pistor im Einsatz sein und täglich Bäckereien, Restaurants und Hotels in Zürich beliefern. Dass Tesla seinen E-Truck nach der Präsentation so schnell auf die Straße bringt, darf bezweifelt werden.

Reichweite noch ausbaufähig

Im E44 von E-FORCE ONE stecken ein Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Akku und ein Hybridsynchronmotor mit einer Leistung von maximal 550 Kilowatt und fast 750 PS. Die Batterie gibt es in vier verschiedenen Größen, passend für die Reichweitenanforderungen der verschiedenen Kunden. Die maximale Reichweite liegt jedoch auch beim E44 lediglich bei maximal 300 Kilometern. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, hätte Tesla in diesem Bereich noch einen klaren Vorsprung, denn der Tesla Semi soll angeblich über eine Reichweite von bis zu 725 Kilometern verfügen. Allerdings wäre dafür wohl eine sehr schwere und vor allem sehr teure Batterie nötig, die den US-Konzern Wettbewerbsvorteile kosten könnte.

E-FORCE ONE setzt für eine größere Reichweite der E-Trucks nicht auf einen größeren Akku, sondern auf "Oppurtunity Charging". Gemeint ist damit eine Schnellladung des Akkus während die Fahrer eine ihrer Pflichtpausen einlegen. "Bei einer Schnellladung mit 150 Kilowatt wäre der Akku bereits nach einer Pause von 30 Minuten um mehr als 25 Prozent geladen", sagte Flavio Cueni, Business Development Manager bei E-FORCE gegenüber der "Luzerner Zeitung". Wird der Truck normal aufgeladen, dauert es hingegen rund sechs Stunden, bis der Akku wieder voll ist. Wie die Ladezeiten beim Tesla Semi Truck sein werden und ob die Elektro-Lastwagen das vorhandene Supercharger-Netzwerk des Elektroautobauers wird nutzen können, ist bislang noch nicht bekannt.

Ab wann lohnt sich ein Elektro-Truck?

Die wichtigste Frage bei einem E-Lastwagen dürfte neben der Reichweite allerdings das Verhältnis von Kosten und Nutzen sein. Analysten vermuten bereits, dass der ökonomische Betrieb eines der größten Probleme beim Tesla Semi sein könnte. E-FORCE ONE hat auf die Frage nach der Wirtschaftlichkeit ihrer Lkws bereits eine klare Antwort - und die fällt überraschend eindeutig aus. Ihre E-Lastwagen seien "ab einer jährlichen Laufleistung von 50.000 km wirtschaftlicher als der Diesel-Lastwagen", heißt es in einem Factsheet zu den E-Lkws. Grund seien geringere Betriebs- und Unterhaltskosten und weniger Steuern und Abgaben. Wie viel der Elektrolaster im Vergleich zum Diesel kostet, verrät das Unternehmen jedoch nicht. Ob Elon Musk heute Abend den Preis seines Tesla Semis enthüllen wird, bleibt ebenfalls abzuwarten. Dieser dürfte aufgrund der wohl benötigten Batterie jedoch voraussichtlich weit im sechsstelligen Dollarbereich liegen - und damit wohl über dem vieler herkömmlichen Lkws.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com