KORREKTUR/ANALYSE-FLASH: Exane BNP hebt Hannover Rück auf 'Outperform'

(Korrigiert wird im zweiten Satz, dass der Analyst mit positiven Effekten bei Versicherungsprämien rpt. Versicherungsprämien rechnet.)

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Hannover Rück von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 106 auf 122 Euro angehoben. Die jüngsten Naturkatastrophen belasteten die Profitabilität der Versicherungsbranche in diesem Jahr erheblich, hätten aber positive Effekte auf die Versicherungsprämien in diesem Bereich, schrieb Analyst Guilhem Horvath in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Die Gewinne der Rückversicherer dürften daraufhin 2018 um durchschnittlich 12 Prozent steigen. Der Markt sehe derzeit Munich Re als beste Möglichkeit, um von den positiven Aussichten zu profitieren. Hannover Rück komme aber deutlich zu kurz./ajx/ag/tih/jha/

Datum der Analyse: 11.10.2017