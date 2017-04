KORREKTUR: Deutsche Bank will Citi-Manager Von Moltke zum CFO ernennen - Kreise

(In der um 10:41 Uhr gesendeten Meldung mit obiger Überschrift muss es im zweiten Satz es zweiten Absatzes korrekt heißen, dass Schenck zusammen mit Sewing zum stellvertretenden CEO (NICHT Co-CEO) ernannt wurde. Es folgt die korrigierte Fassung der Meldung.)

Deutsche Bank will Citi-Manager Von Moltke zum CFO ernennen - Kreise

Von Jenny Strasburg

LONDON (Dow Jones)--Die Deutsche Bank holt einen Topmanager von der Citigroup: James von Moltke, seit knapp zwei Jahren Treasury-Chef bei der US-Bank, soll Finanzvorstand Marcus Schenck ablösen, sagten informierte Personen. Von Moltke ist bereits seit dem Jahr 2009 bei der Citigroup beschäftigt, unter anderem leitete er das Geschäft für Fusionen und Übernahmen. Zuvor war er bei Morgan Stanley beschäftigt.

Schenck ist sei Mai 2015 Finanzvorstand von Deutschlands größer Bank. Im März wurde er zusammen mit Christian Sewing zum stellvertretenden CEO ernannt. Der in New York ansässige Moltke war kurzfristig für einen Kommentar nicht zu erreichen. Eine Sprecherin der Citigroup lehnte einen Kommentar ab. Bloomberg hatte zuvor über die geplante Ernennung des Managers berichtet.

April 28, 2017 09:04 ET (13:04 GMT)

