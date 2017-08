KORREKTUR: MARKT USA/Kaufbereitschaft an der Wall Street hält an

In der gegen 12.17 Uhr MESZ gesendeten Meldung muss es im 2. Satz heißen: Teilnehmer sagen, das Notenbankertreffen in Jackson Hole (NICHT: Jackson Hill), das am Donnerstag beginnt, verdränge zunehmend die politischen Themen. Es folgt die korrigierte Fassung.

MARKT USA/Kaufbereitschaft an der Wall Street hält an

Die Aktienkurse an der Wall Street dürften am Dienstag zum Start ihre Vortagesgewinne noch etwas ausbauen. Teilnehmer sagen, das Notenbankertreffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt, verdränge zunehmend die politischen Themen. Von dort hatte es Belastungen gegeben, einmal wegen des Nordkorea-Konflikts, dann wegen der innen- und wirtschaftspolitischen Verwerfungen in der Regierung von US-Präsident Donald Trump . "Es gab Ängste, dass der Ausverkauf der Vorwoche noch andauert angesichts der Unsicherheit um die Trump-Administration und der Sorgen wegen des Manövers Südkoreas und der USA", sagt Marktstratege David Morrison von Spread Co. Stattdessen nutzten die Anleger aber offenbar die gesunkenen Kurse zum Einstieg. Dabei dürfte der Umsatz sommerlich niedrig bleiben, gerade im Vorfeld von Jackson Hole, aber auch weil es keine Konjunkturdaten gibt, von denen Impulse ausgehen könnten.

Am Aktienmarkt dürfte ein enttäuschender Ausblick die Titel von Nordson unter Druck setzen. Zwar hatte der Maschinenbauer in seinem dritten Geschäftsquartal nach eigenen Angaben bei Umsatz und Gewinn Rekordzahlen geschrieben und damit auch die Erwartungen des Marktes übertroffen, doch stellte Nordson für das laufende Quartal ein Ergebnis je Aktie in Aussicht das deutlich unter der bisherigen Konsensschätzung der Analysten lag. Vor Börsenstart wird noch Medtronic mit ihrem Zahlenausweis aufwarten, nach Börsenschluss folgen Salesforce.com und Intuit.

