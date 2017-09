KORREKTUR/UPDATE/TABELLE/US-Automobilabsatz - August 2017 (erweiterte Fassung)

(In der am 1. September um 20:05 Uhr gesendeten Tabelle muss richtig gestellt werden, dass der US-Absatz von Fiat Chrysler im August um 11 Prozent gesunken (NICHT gestiegen) ist. Zudem ist der Absatz von Infiniti um 5,2 Prozent gestiegen (NICHT gesunken). Diese Fehler finden sich auch in der ersten Fassung der Tabelle, die am 1. September um 18:21 Uhr gesendet wurde. Es folgt die korrigierte Fassung.)

TABELLE/US-Automobilabsatz - August 2017

=== August 2017 2016 Veränderung gg Vorjahr

VOLKSWAGEN 32.015 29.384 +9,0%

AUDI 19.811 19.264 +2,8%

BMW 28.001 30.500 -8,2% - Marke BMW 23.553 25.531 -7,7% - Marke Mini 4.448 4.969 -10,5%

DAIMLER 29.183 31.909 -8,5% - Mercedes-Benz USA 25.373 28.404 -10,7% - Marke Smart 229 353 -35,1% - Vans 3.581 3.152 +13,6%

PORSCHE 4.709 5.181 -9,1%

FORD 209.897 214.482 -2,1%

GENERAL MOTORS 275.552 k.A. +7,5%

FIAT CHRYSLER 176.033 196.805 -11%

TOYOTA 227.625 213.125 +6,8% - Marke Toyota 196.824 182.187 +8% - Marke Lexus 30.801 30.938 -0,4%

HONDA 132.883 135.325 -5,4%

NISSAN 108.326 124.638 -13,1% - Marke Nissan 97.340 114.199 -14,8% - Marke Infiniti 10.986 10.439 +5,2%

HYUNDAI 54.310 72.015 -25%

k.A. keine Angabe - Zahlen absolut. === Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/raz/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2017 03:25 ET (07:25 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 03 25 AM EDT 09-04-17