SAP: USA ermitteln gegen die Walldorfer

Bildquellen: SAP AG, SAP AG / Wolfram Scheible, Katherine Welles / Shutterstock.com

Es gehe dabei um mögliche Verstöße gegen das US-amerikanische Antikorruptionsgesetz FCPA, sagte SAP -Vorstandsmitglied Adaire Fox-Martin. Mittlerweile sei gegen drei SAP-Mitarbeiter ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden.Der nordbadische Hersteller von Unternehmenssoftware kooperiere umfassend mit den Behörden. "Wir wissen, dass wir unsere Marke in Südafrika wieder aufbauen müssen", sagte die für die Kundenbeziehungen verantwortliche Managerin Fox-­Martin.Südafrikanische Medien hatten im Juli berichtet, SAP habe in Form von Vertriebsprovisionen Schmiergelder an eine Firma der politisch einflussreichen Gupta-Familie gezahlt, die zu den ­Geschäftsfreunden von Staatspräsident Jacob Zuma gehört. Ziel sei es gewesen, sich einen Auftrag des Bahnunternehmens Transnet und an­derer staatseigener Firmen wie des Stromversorgers Eskom über umgerechnet 66 Millionen Euro zu sichern.