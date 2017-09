Kostenloses WLAN - Sachsen-Anhalt startet Förderprogramm für den Ausbau

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalt will den Ausbau von kostenlosen WLAN-Netzen in den Städten und Gemeinden unterstützen. Künftig können Kommunen, Tourismusverbände oder Museen, aber auch Freifunkinitiativen Finanzspritzen beantragen, um an öffentlichen Plätzen den mobilen Internetzugang anzubieten. Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Wünsch will Details zur Förderung am Donnerstag (12.00 Uhr) in Magdeburg vorstellen. Geplant war ursprünglich, die Landesförderung bereits im April zu starten.

In einigen Kommunen finanziert das Land bereits kostenlose WLAN-Zugänge: Passend zum 500. Reformationsjubiläum wurden etwa Netze in Wittenberg, Eisleben oder Mansfeld aufgebaut. Im Großen und Ganzen funktioniere das "LutherWLAN" und man sei zufrieden, hieß es von der Wittenberger Stadtverwaltung. Negative Rückmeldungen von Nutzern seien im Rathaus bisher nicht aufgelaufen./hnl/DP/tos