Kostenprobleme gelöst? ElringKlinger legt Quartalsbericht vor

DETTINGEN/ERMS (dpa-AFX) - Seit gut zwei Jahren machen dem Autozulieferer ElringKlinger Probleme bei der Schweizer Tochter zu schaffen. Zuletzt betonte Vorstandschef Stefan Wolf, diese seien weitgehend gelöst und 2017 rechne man mit einer Verbesserung des Ergebnisses. Ob das zutrifft wird der Quartalsbericht zeigen, die ElringKlinger am Dienstag (7.30 Uhr) vorlegt. In den vergangenen beiden Jahren kämpfte ElringKlinger mit übervollen Auftragsbüchern. Weil dies Sonderfrachten nötig machte, drückte das trotz steigender Umsätze auf den Gewinn. Die Produktion soll nun nach Ungarn verlagert werden und der Personalbestand in der Schweiz von zuletzt 550 Beschäftigten - darunter viele Leiharbeiter - weiter reduziert werden. Weltweit hatte ElringKlinger Ende 2016 rund 8600 Mitarbeiter./ang/DP/mis