Am späteren Nachmittag büßten die Bertrandt -Papiere des Ingenieurdienstleisters für die Auto- und Luftfahrtindustrie 3,42 Prozent auf 81,51 Euro ein, womit sich ihr Minus im Wochenverlauf auf nun rund 16 Prozent summierte.

Wegen des Geschäftsverlaufs im ersten Geschäftshalbjahr und in der Automobilindustrie allgemein hatte Bertrandt am Mittwoch sein Umsatzziel für das Gesamtgeschäftsjahr 2016/17 deutlich gekappt, was die Anleger nach wie vor beunruhigt. Zahlreiche Analysten senkten ihr Kursziel, einige auch das Anlageurteil.

LBBW-Analyst Frank Biller passte nun an diesem Freitag seine Schätzungen an und senkte das Kursziel für die Aktie von 112 auf 98 Euro. Damit bleibt er jedoch weiterhin positiv für Bertrandt gestimmt und sieht Kurs-Chancen infolge des kräftigen Wertverfalls./ck/mis

