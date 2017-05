Kreise: Bieterkrieg bei Stada abgeblasen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Übernahme des deutschen Arzneimittelherstellers STADA wird Kreisen zufolge nun doch in ruhigeren Bahnen als zuletzt befürchtet verlaufen. Der chinesische Branchenkollege Shanghai Pharmaceuticals und die Finanzinvestoren Advent und Permira hätten sich gegen ein Gebot entschieden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die beteiligten Parteien hätten sich nicht über ein neues Gebot einigen können.

Vor einer Woche hatten die Chinesen Kontakte zu Finanzinvestoren über ein mögliches Gegengebot für den deutschen MDax-Konzern (MDAX) bestätigt. Früheren Angaben aus Kreisen zufolge wurde dabei über eine Offerte von rund 70 Euro je Aktie gesprochen. Anleger nahmen die Entwicklung gelassen zur Kenntnis. Der Kurs der Stada-Aktie geriet im außerbörslichen Späthandel zuletzt nur etwas unter Druck.

Eigentlich hatten sich die Finanzinvestoren Bain und Cinven zuvor in einem mehrwöchigen Bieterwettstreit gegen das konkurrierende Konsortium aus Advent und Permira durchgesetzt, nachdem sie ihr Angebot kräftig aufgestockt hatten. Die Stada-Aktionäre sollen für jede Aktie eine Barzahlung von 65,28 Euro plus eine Dividende für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 0,72 Euro bekommen. Der Hersteller von Nachahmermedikamenten und rezeptfreien Markenprodukten hat seinen Aktionären die Annahme des 5,3 Milliarden Euro schweren Angebots empfohlen.

Die Annahmefrist läuft bereits und geht bis zum 8. Juni. Stada, bekannt für Produkte wie die Sonnencreme Ladival und und das Erkältungsmittel Grippostad, befindet sich zu 100 Prozent in Streubesitz. Die Offerte kommt nur durch, wenn die Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent erreicht wird./he/la