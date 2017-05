Kreise: Sprint und Softbank starten Gespräche mit T-Mobile US

OVERLAND PARK/BONN (dpa-AFX) - In die erwartete Konsolidierung der Telekommunikationsbranche in den USA kommt offenbar Bewegung: Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, hat der viertgrößte US-Mobilfunker Sprint (Sprint Nextel) erste Gespräche mit T-Mobile US über eine Fusion geführt. Vertreter des Sprint-Großaktionärs Softbank und von Sprint selbst hätten erste Kontakt mit der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) aufgenommen, schreibt die Agentur.

Telekom-Chef Tim Höttges hatte am Donnerstag erklärt, dass er nach dem Ende der jüngsten Frequenzauktion mit einer heißen Phase von Fusionsgesprächen - auch rund um die eigene Tochter T-Mobile US rechnet. Es sei jetzt "nicht nur erlaubt und möglich", dass die Unternehmen der Branche sich über verschiedene strategische Kombinationen unterhielten, "sondern sogar wahrscheinlich", sagte Höttges. Konkrete Spekulationen wollte er aber nach wie vor nicht kommentieren. Zudem sei nicht sicher, ob aus möglichen Gesprächen etwas werde.

In den USA erwarten Experten nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump und Neubesetzungen an der Spitze der Telekom-Aufsicht FCC, dass sich der Markt neu sortiert. Verschiedene Anläufe zu Übernahmen auf dem US-Mobilfunkmarkt waren in der Vergangenheit am Widerstand der Regulierer gescheitert./jha/fbr