Kreise: Zwei Tote bei Messer-Attacke in Marseille

MARSEILLE (dpa-AFX) - Bei der Messer-Attacke in Marseille sind zwei Frauen getötet worden. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag aus Sicherheitskreisen bestätigt. Demnach wurde der Angreifer von Soldaten am wichtigsten Bahnhof der Mittelmeerstadt niedergeschossen. Anti-Terror-Ermittler übernahmen den Fall. Aus Sicherheitskreisen hieß es, die terroristische Spur werde vorrangig verfolgt, die Informationen müssten noch gesichert werden./sku/DP/men