Krisengipfel vor Grammer-Hauptversammlung geplant

AMBERG (dpa-AFX) - Zwei Wochen vor der Entscheidung über die Zukunft des Oberpfälzer Autozulieferers Grammer will die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner die völlig zerstrittenen Parteien doch noch an einen Tisch bringen. Das Treffen zwischen einem Vertreter der Investorenfamilie Hastor und Grammer-Vorstandschef Hartmut Müller sei für kommenden Dienstag in München geplant, sagte eine Ministeriumssprecherin am Freitag. Investor Kenan Hastor oder ein Manager seiner Prevent-Firmengruppe werde kommen, sagte Hastor-Anwalt Franz Enderle.

Zwei Investmentgesellschaften der Hastors hielten jetzt zwischen 20 und 25 Prozent der Grammer-Aktien, sagte Enderle. Die Hastors wollen Müller sowie fünf der sechs Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat sofort ablösen und drei Prevent-Manager in den Aufsichtsrat schicken. Die Entscheidung soll am 24. Mai auf der Hauptversammlung in Amberg fallen. "Das wird kein Kaffeekränzchen", sagte Enderle und bezichtigte Müller der Lüge und der Untreue: Er arbeite mit VW (Volkswagen (VW) vz) zusammen gegen den Großaktionär Hastor und habe die Grammer-Kunden "rebellisch gemacht zum Nachteil des Unternehmens".

IG Metall und Betriebsrat laufen Sturm gegen die Hastors, weil Autokonzerne Aufträge abzuziehen drohen. Prevent hatte im Streit mit VW über einen Auftrag im vergangenen August die Bänder in Wolfsburg und Emden zum Stillstand gebracht, mit Daimler streitet Prevent vor Gericht. Enderle sagte: "In Wolfsburg sitzen einige mit gewetzten Messern zwischen den Zähnen und warten auf eine geeignete Gelegenheit."/rol/DP/stb