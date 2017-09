Kuba und Florida erwarten Jahrhundertsturm "Irma"

- von Marc Frank

Havanna (Reuters) - Trotz einer leichten Abschwächung von Wirbelsturm "Irma" auf seinem Weg in Richtung US-Festlandsküste bereitet sich Florida auf eine Naturkatastrophe im Jahrhundert-Maßstab vor.

US-Präsident Donald Trump sprach von einem "absolut historischen Zerstörungspotenzial" "Irmas", Gouverneur Rick Scott appellierte eindringlich an die Bewohner der als Evakuierungszonen ausgewiesenen Gebiete, ihre Häuser umgehend zu verlassen. "Seien Sie nicht überheblich. Uns läuft die Zeit davon. Sie müssen jetzt gehen", sagte Scott.

Am Freitagmorgen Ortszeit befand sich "Irma" noch gut 700 Kilometer von Miami entfernt rund 100 Kilometer nordöstlich der Nordküste Kubas. Auf der Karibikinsel kam das öffentliche Leben zum Stillstand. Schulen und die meisten Geschäfte blieben geschlossen, Hunderttausende wurden aus den am stärksten gefährdeten Gebieten in Sicherheit gebracht und praktisch der gesamte Verkehr - Busse, Bahnen und Flugverkehr - wurde ausgesetzt.

"Irma" wurde am Freitag zwar von der höchsten Kategorie fünf auf vier heruntergestuft, hatte aber mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde immer noch enormes Verwüstungspotenzial. Und ein Abebben der Hurrikan-Welle war nicht in Sicht: In der Karibik-Region gewannen ihre beiden Nachfolger "Jose" und "Katia" an Stärke. "Jose" wurde auf der Saffir-Simpson-Windskala auf die zweithöchste Stufe vier heraufgesetzt. Der Hurrikan befand sich nach Angaben des US-Wetterdienstes rund 700 Kilometer ost-südöstlich der Leeward-Inseln. Als maximale Windgeschwindigkeit wurden 240 Kilometer pro Stunde gemessen. Hurrikan "Katia" befand sich nach Angaben der US-Hurrikan-Warte rund 200 Kilometer nord-nordöstlich von Veracruz in Mexiko. Die Windgeschwindigkeit lag bei 155 Kilometer pro Stunde.

IRMA ZIEHT SCHNEISE DER VERWÜSTUNG

"Irma" ist einer der heftigsten Atlantik-Stürme seit einem Jahrhundert und hat bislang mindestens 19 Menschen das Leben gekostet. Mit Windgeschwindigkeiten von knapp 300 Kilometern pro Stunde fegte er in der Nacht zum Freitag über die Turks- und Caicosinseln, wo er zahlreiche Gebäude zerstörte und Bäume entwurzelte. In der Dominikanischen Republik und auf Haiti sorgte er für Überschwemmungen und Stromausfälle. Zuvor hatte er über mehreren kleineren Inseln der nordöstlichen Karibik getobt, darunter Barbuda, Saint Martin und die Jungferninseln. Die französische Regierung erklärte, allein auf den zu Frankreich gehörenden Inseln Saint Martin und Saint Barthelemy seien neun Menschen ums Leben gekommen, sieben weitere würden vermisst. Die Regierung in Den Haag teilte mit, auf dem zu den Niederlanden gehörenden Teil von Saint Martin seien zwei Menschen umgekommen und elf lebensgefährlich verletzt worden.

In den USA, wo zuvor durch Hurrikan "Harvey" 60 Menschen getötet wurden und Schäden von bis zu 180 Milliarden Dollar entstanden, riefen die US-Behörden wegen "Irma" erneut den Notstand aus. Sie begannen mit der Evakuierung der Küste Georgias sowie der Südspitze von Florida.

Der Leiter des US-Katastrophenschutzes Fema, Brock Long, ging davon aus, das Teile Floridas nach "Irma" für Tage ohne Strom sein könnten. Mehr als 100.000 Menschen würden möglicherweise kurzfristig Notunterkünfte benötigen. Touristen wurden aufgefordert, die Region zu verlassen.

TRUMP WARNT: HISTORISCH ZERSTÖRERISCHER STURM

American Airlines bot dazu mehr als ein Dutzend zusätzliche Flüge von Miami an. Delta Air Lines stellte mehr und größere Flugzeuge bereit. United Airlines nahm sechs zusätzliche Flüge in seinen Plan auf. Alle drei Fluggesellschaften wollten bis Freitagabend ihren Flugbetrieb in Florida weitgehend einstellen.

Auch aus Deutschland werden Flüge nach Florida gestrichen. Die Lufthansa lässt einem Sprecher zufolge von Freitag bis Sonntag die tägliche Verbindung zwischen Frankfurt und Miami ausfallen. Am Wochenende könnten aus Sicherheitsgründen auch Orlando und Tampa nicht angeflogen werden. Auch Air Berlin streicht Flüge in und aus den betroffenen Regionen. Der Reisekonzern TUI riet seinen Kunden von einer Abreise nach Kuba, den Bahamas und Florida in den nächsten Tagen ab.

US-Präsident Donald Trump, dessen Anwesen "Mar-a-Lago" in Florida ebenfalls evakuiert wurde, appellierte an die Bevölkerung: "Dies ist ein Sturm mit einem absolut historischen zerstörerischen Potenzial", sagte Trump in einem Videostatement. Er rief alle Menschen in den betroffenen Regionen auf, den Anweisungen der Behörden zu folgen und wachsam zu sein. Es wird damit gerechnet, dass "Irma" am Sonntag das Festland in Florida erreicht.

Die Hurrikan-Saison hinterließ auch deutliche Spuren in der Wirtschaft. Investoren an den US-Aktienmärkten zeigten sich besorgt, wegen der hohen Schäden. Die Börsen verzeichneten Kursverluste. Der Chef der US-Notenbank Fed von New York, William Dudley, sagte in einem Interview, es sei möglich, dass "Harvey" die Wirtschaftsdaten und damit auch die Zinspläne der Notenbank in den kommenden Monaten durcheinanderbringen werde.