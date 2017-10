Kubicki: FDP besteht im Bund auf Soli-Ende und Einwanderungsgesetz

Anzeige

Heute im Fokus

DAX etwas fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Yellen spricht sich für weitere Zinsschritte aus -- VW sieht Tesla als wichtigsten Herausforderer -- SLM ,E.ON, Bombardier, Airbus im Fokus

Siemens Gamesa-Aktie tiefrot: Gewinnwarnung verschreckt Anleger. Lufthansa bietet wohl 500 Millionen Euro für Alitalia-Teile. Batteriehersteller Varta will schneller an die Börse. Netflix legt am Abend Zahlen vor. QUALCOMM will in Patentstreit iPhone-Produktion in China stoppen. Fiat Chrysler ruft 470.000 Autos zurück.