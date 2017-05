FDP schließt Ampel-Koalition im Norden mit Albig aus

Berlin (Reuters) - Die FDP in Schleswig-Holstein erteilt einer Ampel-Koalition unter Führung des bisherigen Ministerpräsidenten Torsten Albig eine klare Absage.

"Die Wahrscheinlichkeit für die Ampel tendiert gegen Null", sagte Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki am Montag in Berlin und fügte hinzu: "Und unter der Führung von Torsten Albig ist sie wirklich ausgeschlossen." Mit deutlichen Zugewinnen auf 11,5 Prozent wurde die FDP in Kiel am Sonntag viertstärkste Kraft knapp hinter den Grünen. FDP-Bundeschef Christian Lindner sagte, dieses Ergebnis motiviere die Partei für die Wahl am Sonntag in Nordrhein-Westfalen und sei zudem "ein Motivationsschub für die gesamte FDP mit Blick auf die Bundestagswahl".

Albigs SPD hat bei der Landtagswahl stark verloren und ihr zweitschlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl erzielt. Die amtierende Koalition mit den Grünen und dem Südschleswigschen Wählerverband (SSW) hat damit keine Mehrheit mehr. Wahlsieger wurde die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Daniel Günther. Rechnerisch möglich sind eine große Koalition unter Führung der CDU, eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP und eine sogenannte Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP.

Kubicki sagte, Albig werde nicht nur nicht geliebt, seine anmaßende Haltung werde in vielen Fällen geradezu abgelehnt. Er habe sich so ins Abseits gestellt, dass er sich sicher sein, Albig werde schon diese Woche politisch nicht überleben. Am Ende gehe es aber nicht um die Frage, "wer mit wem", sondern was umgesetzt werden könne. Der Fraktionschef betonte zugleich, das Verhältnis zwischen FDP und Grünen sei in Schleswig-Holstein entspannter als anderswo. Es gebe zwar unterschiedliche Auffassungen in Sachfragen, aber "keine unüberwindlichen Hindernisse" und keine Bedingungen, die eine Zusammenarbeit ausschlössen. Zum CDU-Spitzenkandidaten Günther habe er ein freundschaftliches Verhältnis. Günther sei rhetorisch begabt, analytisch sehr schnell und menschlich zuverlässig.

In Nordrhein-Westfalen hat Lindner, der dort als Spitzenkandidat antritt, eine Ampel mit den Grünen ausgeschlossen. Seine Partei wolle jetzt den Effekt von Kiel auf NRW übertragen. "Ziel ist es, die rot-grüne Regierung in Düsseldorf am Sonntag kielzuholen, also einen Regierungswechsel in Düsseldorf zu erreichen." Die FDP wolle dort drittstärkste Kraft werden, um Gewicht bei Gesprächen über eine Regierungsbildung zu haben. Im wahrscheinlichsten Fall einer großen Koalition wolle die FDP dafür sorgen, dass die Opposition von ihr aus der Mitte des Parlaments angeführt werde und nicht etwa von der AfD.