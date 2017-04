Künstliche Intelligenz steigert deutsches BIP um 160 Milliarden Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Denkende Roboter steigern den Wohlstand in Deutschland. "Bis 2030 kann das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands durch den Einsatz von intelligenten Robotern um bis zu 4 Prozent höher liegen als ohne ihren Einsatz", zitiert die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung aus einer McKinsey-Studie. Das entspricht 160 Milliarden Euro. Verschläft die Wirtschaft dagegen den Wandel, könnte Deutschland das für 2030 prognostizierte Bruttoinlandsprodukt verfehlen, warnen die Autoren.

Künstliche Intelligenz (KI) könne zum Wachstumsmotor für die deutsche Industrie werden. Voraussetzung dafür sei allerdings deren frühe und konsequente Anwendung, die schreiben die McKinsey-Forscher.

Der globale Markt für KI-basierte Dienstleistungen, Software und Hardware wächst laut McKinsey jährlich um bis zu 25 Prozent und wird bis 2025 voraussichtlich 130 Milliarden US-Dollar groß sein.

Über kurz oder lang werden schlaue Roboter und Computer Autos steuern, den Chirurgen komplizierte Operationen abnehmen, Steuererklärungen prüfen, Häuser bauen, Hotels leiten. Ob sie dabei, wie Skeptiker befürchten, Millionen von Arbeitsplätzen vernichten, ist fraglich. Maximal 5 Prozent aller Jobs seien komplett von Maschinen zu ersetzen, heißt es in der McKinsey-Studie. In den meisten Fällen, übernehmen die Computer nur Teile der Tätigkeiten, zumeist die Routinearbeiten. "Bei 60 Prozent aller Jobs können Maschinen knapp ein Drittel der Aufgaben übernehmen."

