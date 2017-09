Kupferhersteller Aurubis findet neuen Finanzchef bei Thyssenkrupp-Tochter

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupfherhersteller Aurubis (Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie)) hat einen Nachfolger für den langjährigen Finanzchef Erwin Faust gefunden. Rainer Verhoeven übernimmt Anfang kommenden Jahres das Finanzressort beim MDAX-Konzern, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Der 48-Jährige kommt von der thyssenkrupp-Tochter Electrical Steel, wo er ebenfalls für Finanzen verantwortlich zeichnete. Aurubis-Chef Heinz Jörg Fuhrmann verspricht sich von dem neuen Vorstandsmitglied Impulse für Wachstum und Geschäftsentwicklung. Vorgänger Erwin Faust hatte sein Amt aus gesundheitlichen Gründen im Juni endgültig niedergelegt./men/jha/