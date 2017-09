AIXTRON-Aktie schießt nach Analystenkommentar hoch

Zeitweise gewannen die AIXTRON-Aktien im XETRA-Handel 11,76 Prozent und stiegen auf ein neues 52-Wochen-Hoch bei 9,69 Euro. Zum Handelsschluss notierten sie bei 9,66 Euro nur knapp darunter. Seit Mitte August liegen die Papiere damit inzwischen fast 40 Prozent vorne.

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für AIXTRON SE von 8 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Optimalfall traut Analyst Uwe Schupp dem Papier sogar einen Wert von 15 Euro zu. Die Geschäftsaussichten des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Anlagenbauers seien weitaus besser als der Markt erwarte, schrieb Schupp in einer Studie vom Donnerstag. AIXTRON sei als Zulieferer einer der Hauptprofiteure der Trends im Bereich Smartphone und Elektromobilität, so der Experte. Der Umsatzschub komme zudem just nachdem die Kostenbasis deutlich herunter geschraubt wurde. Das Geschäft mit OLED-Technik komme als Freiwette dazu, so Schupp. Seine Gewinnprognose (Ebit) für 2018 liege vier Mal höher als die aktuelle Konsensschätzung.

AIXTRON-Aktien sind mit ihrer Verdreifachung im bisherigen Jahresverlauf klar bester TecDax-Wert. Bis zu den genannten 15 Euro hätte die Aktie weitere 61 Prozent Luft nach oben./ag/stb FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: AIXTRON SE